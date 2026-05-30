Иран пообещал дать России и Китаю особые условия прохода Ормузского пролива

Это касается как торговых судов, так и танкеров двух стран.
Дарья Ситникова 30-05-2026 02:22
© Фото: Jonathan P. Idle, U.S. Navy, Global Look Press

Россия и Китай будут иметь особые благоприятные условия при проходе через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Китай и Россия впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», - сказал он.

Азизи отметил, что Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран. Оба государства оставались рядом в самые тяжелые времена.

Поэтому Россия и Китай получат особый подход при организации судоходства и транзита. Это касается как торговых судов, так и танкеров двух стран.

Президент США Дональд Трамп раннее объявил, что возможная сделка с Ираном предполагает снятие морской блокады и разминирование Ормузского пролива. Глава Белого дома добавил, что все суда, застрявшие в проливе, смогут начать процесс возвращения домой.

#Китай #Россия #Иран #Ормузский пролив #Эбрахим Азизи
