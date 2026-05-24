Танкисты нанесли меткие удары по позициям ВСУ в Запорожской области

Разведывательный расчет БПЛА оперативно передал танкистам координаты целей противника в лесополосах, по ним были нанесены меткие удары осколочно-фугасными снарядами.
30-05-2026 05:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танковые экипажи группировки «Восток» уничтожили места размещения украинских боевиков в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Места расположения личного состава ВСУ были выявлены разведывательным расчетом беспилотника. Вражеские объекты располагались в лесополосах.

Координаты целей оперативно передали танковому подразделению. Танкисты выдвинулись на огневые позиции. Они ударили по противнику осколочно-фугасными снарядами.

В результате меткой стрельбы все выявленные места размещения уничтожили вместе боевиками, которые находились на этих позициях. Непрерывно велась корректировка огня и фиксация поражений целей. В Минобороны подчеркнули, что благодаря слаженной боевой работе танкистов были обеспечены действия штурмовых подразделений ВС РФ.

Ранее корреспондент «Звезды» Лана Иден взяла интервью у командира танкового батальона. Он рассказал, как врага раздавили гусеницами. У танка отказал пушка, но экипаж не растерялся. По словам комбата, раздавив вражеские блиндажи и окопы, танк получил команду на отход. При этом, отходя, экипаж останавливал машину и забирал раненых, встреченных по пути - как лежащих, так и стоящих. Командир батальона подчеркнул, что все это происходило в разгар боя, и тем самым танкисты спасли жизни многим бойцам.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #танкисты #восток #запорожская область
