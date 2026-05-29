В Новороссийске задержан готовивший теракт на путях при прохождении поезда

В Новороссийске задержали россиянина, который готовил теракт на железнодорожных путях при прохождении поезда. Об этом сообщает ФСБ России.

Задержанный мужчина 1993 года рождения действовал по заданию украинских спецслужб. По данным Федеральной службы безопасности, он через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем СБУ.

«От куратора обвиняемый получил задание на подрыв железнодорожного пути в момент прохода по нему пассажирского поезда. Для совершения теракта злоумышленником получены инструкции, приобретены необходимые компоненты и изготовлено взрывчатое вещество, которое он хранил по месту своего жительства», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, когда он ходил около железнодорожных путей с целью обследования местности перед совершением преступления. Как передает ФСБ, в результате проведенных мероприятий по задержанию злоумышленника пострадавших нет. Имущественного ущерба тоже не допущено. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

ФСБ России подчеркивает, что украинские спецслужбы не снижают активности поиска в интернете, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Федеральная служба безопасности предупреждает, что все лица, давшие согласие на содействие врагу, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб в Рязанской области. Сообщалось, что злоумышленник 1985 года рождения собирал и передавал противнику сведения об объектах Министерства обороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона.