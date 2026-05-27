В Рязанской области задержан агент Киева за передачу данных об объектах МО

Задержанный сотрудничал с украинскими спецслужбами с прошлого года, сообщая Киеву информацию об объектах Минобороны и военных - участниках спецоперации.
Ян Брацкий 27-05-2026 10:00
Сотрудники ФСБ в Рязанской области задержали агента украинских спецслужб. Мужчина 1985 года рождения собирал и передавал противнику сведения об объектах Министерства обороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Сотрудничество длилось с прошлого года, уточнили в ЦОС ФСБ России.

«Злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки. Начиная с 2025 года он собрал и передал противнику сведения в отношении объектов Минобороны России <...>, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». ФСБ обращает внимание россиян на то, что украинские спецслужбы активно ищут в интернете, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Согласие на такую деятельность влечет за собой суровую уголовную ответственность.

Накануне директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ сообщил, что российские органы безопасности совместно с белорусскими коллегами предотвратили попытку киевского режима доставить в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов.

Пресечь ввоз удалось в начале года при участии КГБ Белоруссии. Бортников добавил, что Украина превратилась в главный центр контрабанды оружия в Европе. По его словам, под ложными предлогами вступления в ЕС страну используют как площадку для тестирования новых методов ведения войны.

