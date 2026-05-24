Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 млн бутылок воды «Джермук»

В минеральной воде обнаружили превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов.
Виктория Бокий 29-05-2026 08:34
Роспотребнадзор поручил оператору системы «Честный знак» приостановить реализацию в России 64,5 млн единиц минеральной воды «Джермук». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной приостановки стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании. Отмечается, что во время анализа в воде обнаружили превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. Это противоречит заявленным производителем лечебным свойствам воды и может негативно повлиять на здоровье человека.

С начала 2026 года «Честный знак» уже заблокировал реализацию 38,4 млн единиц воды «Джермук» в рознице и онлайн-каналах. Неделю назад Роспотребнадзор приостановил поставки армянской минеральной воды в РФ, так как информация, заявленная в маркировке, не соответствует действительности.

Днем ранее Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Такое решение было принято из-за участившихся случаев нарушения поставок армянской продукции в Россию, а также в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

