Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В поздравительной телеграмме отмечается, что военнослужащих автомобильных войск всегда отличали высокая выучка, самоотверженность и верность воинскому долгу. Белоусов подчеркнул, что воины-автомобилисты действуют мужественно и решительно в условиях специальной военной операции. Они доставляют все необходимое в группировки войск, обеспечивают эвакуацию и транспортировку раненых, оказывают гуманитарную помощь, приближая тем самым победу.

Министр обороны поблагодарил трудовые коллективы, благодаря которым создаются новейшие образцы техники, что способствует развитию военного автопарка. Также он выразил признательность ветеранам, чей опыт служит примером и опорой для молодого поколения защитников Родины.

Андрей Белоусов выразил уверенность, что личный состав автомобильных войск и впредь будет следовать лучшим ратным традициям, совершенствовать свое мастерство и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности России. В конце сообщения он пожелал военным автомобилистам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Напомним, 29 мая в России отмечается День военного автомобилиста. Дата праздника связана с созданием первой учебной автомобильной роты в России. Так, 29 мая 1910 года по указу Николая II в Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота. Ее основной задачей была подготовка механиков-водителей для автомобильных частей русской армии.

Несколько часов назад Министерство обороны Российской Федерации делилось кадрами, как военные водители группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации в свой профессиональный праздник. Они находятся на боевом посту и в этот день, выполняя задачи на Добропольском направлении в условиях огневого воздействия FPV-дронов и артиллерии противника.