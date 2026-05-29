Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Министр обороны отметил, что военные автомобилисты своей деятельностью в зоне специальной военной операции приближают нашу победу.
Виктория Бокий 29-05-2026 06:28
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В поздравительной телеграмме отмечается, что военнослужащих автомобильных войск всегда отличали высокая выучка, самоотверженность и верность воинскому долгу. Белоусов подчеркнул, что воины-автомобилисты действуют мужественно и решительно в условиях специальной военной операции. Они доставляют все необходимое в группировки войск, обеспечивают эвакуацию и транспортировку раненых, оказывают гуманитарную помощь, приближая тем самым победу.

«Действуя мужественно и решительно в условиях специальной военной операции, воины-автомобилисты доставляют в группировки войск боеприпасы, горючее и продовольствие, обеспечивают эвакуацию и транспортировку раненых, больных и техники, оказывают гуманитарную помощь мирному населению и тем самым вносят неоценимый вклад в приближение нашей победы», - говорится в сообщении.

Министр обороны поблагодарил трудовые коллективы, благодаря которым создаются новейшие образцы техники, что способствует развитию военного автопарка. Также он выразил признательность ветеранам, чей опыт служит примером и опорой для молодого поколения защитников Родины.

Андрей Белоусов выразил уверенность, что личный состав автомобильных войск и впредь будет следовать лучшим ратным традициям, совершенствовать свое мастерство и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности России. В конце сообщения он пожелал военным автомобилистам крепкого здоровья, благополучия и успехов.  

Напомним, 29 мая в России отмечается День военного автомобилиста. Дата праздника связана с созданием первой учебной автомобильной роты в России. Так, 29 мая 1910 года по указу Николая II в Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота. Ее основной задачей была подготовка механиков-водителей для автомобильных частей русской армии.

Несколько часов назад Министерство обороны Российской Федерации делилось кадрами, как военные водители группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации в свой профессиональный праздник. Они находятся на боевом посту и в этот день, выполняя задачи на Добропольском направлении в условиях огневого воздействия FPV-дронов и артиллерии противника.

