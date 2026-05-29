МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы уничтожили систему траншей ВСУ в Запорожской области

Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по заглубленным укрытиям националистов.
29-05-2026 13:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили систему траншей ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что разветвленную систему траншей и замаскированных опорных пунктов вскрыли дроноводы. Укрытия оборудовали в лесополосах. Координаты выявленных объектов мгновенно передали на огневую позицию артиллеристов.

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 ударили по целям с закрытых огневых позиций. Для уничтожения укрытий боевиков они использовали осколочно-фугасные боеприпасы.

Находившиеся на позициях украинские боевики были ликвидированы. Уничтожение крупного узла обороны лишило противника возможности удерживать рубеж на этом участке, подчеркнули в МО РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения пунктов управления дронами ВСУ. Это сделали расчеты Д-30 группировки «Восток». Артиллеристы вели огонь 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировкой и фиксацией попаданий занимались расчеты разведывательных беспилотников. Результат - не только уничтожение операторов дронов противника, но и разрушение антенн-ретрансляторов и наземных станций управления.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #д-30 #восток #артиллеристы #запорожская область #траншеи #блиндажи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 