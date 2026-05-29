Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили систему траншей ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что разветвленную систему траншей и замаскированных опорных пунктов вскрыли дроноводы. Укрытия оборудовали в лесополосах. Координаты выявленных объектов мгновенно передали на огневую позицию артиллеристов.

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 ударили по целям с закрытых огневых позиций. Для уничтожения укрытий боевиков они использовали осколочно-фугасные боеприпасы.

Находившиеся на позициях украинские боевики были ликвидированы. Уничтожение крупного узла обороны лишило противника возможности удерживать рубеж на этом участке, подчеркнули в МО РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения пунктов управления дронами ВСУ. Это сделали расчеты Д-30 группировки «Восток». Артиллеристы вели огонь 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировкой и фиксацией попаданий занимались расчеты разведывательных беспилотников. Результат - не только уничтожение операторов дронов противника, но и разрушение антенн-ретрансляторов и наземных станций управления.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.