МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы ликвидировали украинских дроноводов в Запорожской области

Удар по противнику наносился 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.
26-05-2026 18:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления украинскими беспилотниками. Это сделали расчеты буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Восток». 

Отмечено, что цели находились в Запорожской области. Их обнаружили при помощи российских беспилотных летательных аппаратов. Враг позволил отследить себя по маршрутам возвращающихся дронов, а также по выносным антеннам-ретрансляторам.

Артиллеристы вели огонь 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировкой и фиксацией попаданий занимались расчеты разведывательных беспилотников. Результат - не только уничтожение операторов дронов противника, но и разрушение антенн-ретрансляторов и наземных станций управления.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ высокоточными снарядами «Краснополь». В тот раз артиллеристы наносили удар на Добропольском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #д-30 #запорожская область #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 