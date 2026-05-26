Артиллеристы ликвидировали украинских дроноводов в Запорожской области

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления украинскими беспилотниками. Это сделали расчеты буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Восток».

Отмечено, что цели находились в Запорожской области. Их обнаружили при помощи российских беспилотных летательных аппаратов. Враг позволил отследить себя по маршрутам возвращающихся дронов, а также по выносным антеннам-ретрансляторам.

Артиллеристы вели огонь 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировкой и фиксацией попаданий занимались расчеты разведывательных беспилотников. Результат - не только уничтожение операторов дронов противника, но и разрушение антенн-ретрансляторов и наземных станций управления.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ высокоточными снарядами «Краснополь». В тот раз артиллеристы наносили удар на Добропольском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.