Дегтярев: возвращение гимнастам флага справедливо, спорт должен объединять

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе со «Звездой» прокомментировал возвращение российским гимнастам флага и гимна.

«Само решение обсуждалось в выходные на исполкоме мировой гимнастики в Египте и было принято и опубликовано вчера (17 мая. - Прим. ред.). Целостность спорта - это то, что мы ждем от всех международных федераций. Вопрос допуска россиян в нейтральном статусе был очень тяжелым. На эту тему была широкая дискуссия, но именно присутствие наших спортсменов на международных стартах привело к тому, что Россия доказала безопасность участия своих спортсменов, а также единство в гимнастическом мире», - сказал Дегтярев.

Он напомнил, что с недавних пор Федерация гимнастики России объединила в себе ранее автономные организации, и это также способствовало плодотворной работе по восстановлению статуса российских спортсменов. Данная работа была проведена в рамках исполнения соответствующего поручения президента России Владимира Путина.

Дегтярев поздравил с возвращением флага и гимна президента Федерации гимнастики России Олега Пустозерова, а также подчеркнул, что спорт должен объединять людей и в нем не место дискриминации по различным признакам.

О допуске российских гимнастов до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном стало известно 18 мая. Ранее россияне могли выступать лишь в нейтральном статусе.