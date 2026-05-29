Число погибших в Ливане из-за израильских атак достигло 3 324 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 324», - сказано в материале.

Израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по южным и восточным районам Ливана .Число раненных достигло 10 027 человек.

Уточняется, что за сутки были убиты 55 человек и 187 получили ранения. Среди жертв много женщин, детей и пенсионеров, уточнили в ведомстве.

Потери несет и Израиль, причем исторические. Об этом в апреле писал журнал Military Watch Magazine. По его данным, «Хезболла» активно и весьма успешно уничтожает бронетехнику и живую силу израильской армии.