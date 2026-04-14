MWM: потери Израиля в Ливане стали крупнейшими за 40 лет

Израиль несет беспрецедентные потери в боях с ливанским движением «Хезболла». Об этом пишет Military Watch Magazine. По данным издания, бойцы «Хезболлы» активно применяют ударные беспилотники, с помощью которых они уничтожают или выводят из строя тяжелую бронетехнику ЦАХАЛ. Чаще всего FPV бьют по танкам Merkava IV и бронетранспортерам Namer.

«По многочисленным сообщениям, боевые действия являются самыми ожесточенными за всю историю многолетнего конфликта. <...> Согласно многочисленным израильским источникам, потери сухопутных войск в последнее время беспрецедентны, по крайней мере с 1980-х годов», - утверждается в статье.

Армия обороны Израиля никак не комментирует информацию о данных инцидентах, однако недавно она подтвердила гибель одного из своих военных и ранения еще нескольких. На этом фоне сообщается о подготовке мирных переговоров между Тель-Авивом и Бейрутом. Распоряжение об этом отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израиль на этих переговорах будет требовать разоружения «Хезболлы» и установления мирных отношений между двумя странами, уточнили в пресс-службе политика. До этого Израиль нанес серию мощных ударов по территории Ливана. Тель-Авив заявил, что атаковал объекты террористов. Власти Ливана в свою очередь сообщили о гибели 254 мирных граждан и масштабных разрушениях инфраструктуры.