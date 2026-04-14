МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

MWM: потери Израиля в Ливане стали крупнейшими за 40 лет

Бойцы «Хезболлы» активно применяют FPV-дроны против тяжелых израильских танков и бронетранспортеров.
Ян Брацкий 14-04-2026 13:34
© Фото: Jinipix, XIN HUA, Global Look Press

Израиль несет беспрецедентные потери в боях с ливанским движением «Хезболла». Об этом пишет Military Watch Magazine. По данным издания, бойцы «Хезболлы» активно применяют ударные беспилотники, с помощью которых они уничтожают или выводят из строя тяжелую бронетехнику ЦАХАЛ. Чаще всего FPV бьют по танкам Merkava IV и бронетранспортерам Namer.

«По многочисленным сообщениям, боевые действия являются самыми ожесточенными за всю историю многолетнего конфликта. <...> Согласно многочисленным израильским источникам, потери сухопутных войск в последнее время беспрецедентны, по крайней мере с 1980-х годов», - утверждается в статье.

Армия обороны Израиля никак не комментирует информацию о данных инцидентах, однако недавно она подтвердила гибель одного из своих военных и ранения еще нескольких. На этом фоне сообщается о подготовке мирных переговоров между Тель-Авивом и Бейрутом. Распоряжение об этом отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израиль на этих переговорах будет требовать разоружения «Хезболлы» и установления мирных отношений между двумя странами, уточнили в пресс-службе политика. До этого Израиль нанес серию мощных ударов по территории Ливана. Тель-Авив заявил, что атаковал объекты террористов. Власти Ливана в свою очередь сообщили о гибели 254 мирных граждан и масштабных разрушениях инфраструктуры.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Бейрут #ливан #нетаньяху #ЦАХАЛ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 