В Роскачестве пообещали разработать ГОСТ на шаурму

В России появится ГОСТ на шаурму. Документ разрабатывается техническим отделом Роскачества, рассказал заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. Стандарт будет содержать рекомендации по составу, технологии и срокам годности, отметила она.

«В нем будут содержаться, конечно же, рекомендации по составу шаурмы <...> по технологии приготовления и установлению срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства», - сказала она РИА Новости в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Примерный срок окончания разработки ГОСТа на шаурму - конец года, уточнила Саратцева.

Тема актуальна, поскольку россияне из различных регионов регулярно попадают в больницы из-за отравления этим блюдом. Один из последних случаев произошел в Иркутске, где за помощью медиков обратились сразу 16 человек, включая двух детей. Все они ели шаурму в одном из городских заведений общепита.

У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. В ходе проверки выяснилось, что владелец кафе и повар не соблюдали санитарные нормы. Обоих задержали и арестовали на два месяца. Расследованием инцидента занимается прокуратура.