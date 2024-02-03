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В Иркутске арестовали владельца и повара кафе из-за массового отравления шаурмой

В четверг в больницу Иркутска с признаками отравления обратились 16 человек. Большая часть из них ели шаурму в одном из заведений города.
Алина Луговая 2024-02-03 18:14:01
© Фото: СК РФ

Иркутская прокуратура подозревает владельца и повара одного из кафе города в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, их арестовали. Об этом сообщает «360» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

По версии следствия, именно в кафе подозреваемых на неделе массово отравились шаурмой жители Иркутска. Обвиняемых арестовали на два месяца. В ходе проверки в заведении также выявили нарушения санитарных норм.

Напомним, массовое отравление зафиксировали в Иркутске 1 февраля в четверг. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей. Еще несколько пострадавших от госпитализации отказались. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция.

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