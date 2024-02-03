В Иркутске арестовали владельца и повара кафе из-за массового отравления шаурмой

Иркутская прокуратура подозревает владельца и повара одного из кафе города в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, их арестовали. Об этом сообщает «360» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

По версии следствия, именно в кафе подозреваемых на неделе массово отравились шаурмой жители Иркутска. Обвиняемых арестовали на два месяца. В ходе проверки в заведении также выявили нарушения санитарных норм.

Напомним, массовое отравление зафиксировали в Иркутске 1 февраля в четверг. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей. Еще несколько пострадавших от госпитализации отказались. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция.