МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Калининграде нашли уникальный янтарь с пером птицы возрастом 40 млн лет

Образец уже включен в палеонтологическую коллекцию музея. Специалисты не исключают, что посетители смогут увидеть экспонат уже в этом году.
Дарья Ситникова 29-05-2026 23:20
© Фото: VK/mwocean

Уникальный образец балтийского янтаря с пером птицы возрастом 40 млн лет нашли в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе Музея мирового океана.

«В фонды Музея Мирового океана поступил уникальный палеонтологический образец - балтийский янтарь-сукцинит с включением пера птицы», - сказано в материале.

Камень нашли на Пальмникенском месторождении, который находится в поселке Янтарный Калининградской области. По данным музея, где сейчас и находится образец, вес янтаря составляет 13,9 г, а размеры - 43 на 37 мм.

Помимо пера, внутри образца сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи. Находка уже включена в палеонтологическую коллекцию музея.

В Москве ранее показали крупнейший старинный клад серебряных монет XVII века. Его обнаружили в начале февраля во время реставрационных работ. Деньги принадлежали купцу Аверкию Кириллову, он играл важную роль не только в экономике, но и политике страны.

#Россия #музей #Калининград #экспонат #янтарь #перо птицы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 