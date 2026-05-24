В Калининграде нашли уникальный янтарь с пером птицы возрастом 40 млн лет

Уникальный образец балтийского янтаря с пером птицы возрастом 40 млн лет нашли в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе Музея мирового океана.

«В фонды Музея Мирового океана поступил уникальный палеонтологический образец - балтийский янтарь-сукцинит с включением пера птицы», - сказано в материале.

Камень нашли на Пальмникенском месторождении, который находится в поселке Янтарный Калининградской области. По данным музея, где сейчас и находится образец, вес янтаря составляет 13,9 г, а размеры - 43 на 37 мм.

Помимо пера, внутри образца сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи. Находка уже включена в палеонтологическую коллекцию музея.

