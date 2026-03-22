Крупнейший клад серебряных монет XVII века продемонстрировали в Москве

Деньги принадлежали купцу Кириллову, которого убили стрельцы, обвинив в коррупции.
Алексей Сапожков 25-03-2026 23:36
© Фото: ТРК «Звезда»

В Москве показали крупнейший старинный клад серебряных монет XVII века. Его обнаружили в начале февраля во время реставрационных работ. Деньги принадлежали купцу Аверкию Кириллову, который в свое время играл важную роль не только в экономике, но и политике страны.

Кажется, будто этот кувшин сделан из серебра. На самом деле этого эффекта удалось достичь благодаря лощеной глине и специальному обжигу, придающему характерный вид. Но внутри - настоящее серебро. 85 000 монет конца XVI - XVII веков. Вес - 40 килограммов. Это вторая по значимости находка в Москве. Больше денег было только в Гостином дворе.

Кириллов составлял и правил проекты решений Боярской думы и даже царских указов. Его убили стрельцы во время восстания. Обвинение было по трем пунктам: мздоимство (коррупция - Прим. ред.), высокие пошлины и за то, что «неправду чинил». Долгое время прямых подтверждений этим обвинениям не было пока не нашли клад. Возможно, такая находка поменяет восприятие личности Кириллова.

Сомнений в том, что эти деньги принадлежали купцу, почти нет. Клад нашли во время реставрации палат на втором этаже, под дощатым полом и слоем земли. Как рассказывает мастер бригады, сначала он подумал, что это чья-то шутка.

«Клад был сделан, по основной версии, незадолго до Стрелецкого бунта. Об участии Кириллова в тех событиях мало что известно, кроме того, что по итогу его стрельцы и убили, скорее всего, за то, что тот поддержал восхождение на престол Петра Первого, а не старшего его брата. А еще его обвиняли в коррупции», - рассказал мастер Евгений Тимаков.

Незаконные платежи были запрещены. Они наказывались вплоть до ссылки или казни. Но подарки считались почти нормой. Иронично, что Петр Первый, которого поддержал Кириллов, стал бороться с этим. Деньгами наследники Кириллова воспользоваться не успели. И теперь у ученых есть возможность как следует изучить копейки, среди которых есть уникальные экземпляры. А москвичи и гости столицы могут посмотреть на клад вживую.

#в стране и мире #Петр I #Купец #серебряные монеты #старинный клад
