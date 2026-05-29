Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом говорится на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны.

«Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт данного товара из России», - сказано в материале.

В комиссии отметили, что ни одна американская отрасль не понесла существенного ущерба из-за импорта необработанного российского палладия. Известно, что один председатель и двое членов комиссии проголосовали против такого решения.

США ранее исключили из антироссийский санкционных списков два танкера и 11 физических лиц. В общей сложности власти страны исключили из списков 76 устаревших позиций.

Известно, что действие американский рестрикций прекращено в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939-2024) и бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева(1962-2023). Кроме того, из-под санкций вывели бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой(1973-2025) и других некоторых бывших российских законодателей.