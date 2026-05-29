Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия

Доклад комиссии будет опубликован на ее сайте к восьмому июля.
Дарья Ситникова 29-05-2026 22:05
© Фото: Gennadii Khameliyanin, Russian Look, Global Look Press

Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом говорится на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны.

«Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт данного товара из России», - сказано в материале.

В комиссии отметили, что ни одна американская отрасль не понесла существенного ущерба из-за импорта необработанного российского палладия. Известно, что один председатель и двое членов комиссии проголосовали против такого решения.

США ранее исключили из антироссийский санкционных списков два танкера и 11 физических лиц. В общей сложности власти страны исключили из списков 76 устаревших позиций.

Известно, что действие американский рестрикций прекращено в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939-2024) и бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева(1962-2023). Кроме того, из-под санкций вывели бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой(1973-2025) и других некоторых бывших российских законодателей.

