Россельхознадзор запросил переговоры с Узбекистаном о ввозе овощей

Москва не вводила ограничения на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана.
Владимир Рубанов 29-05-2026 21:55
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Россельхознадзор не вводил ограничений на импорт овощей и фруктов из Узбекистана. Об этом сообщили в ведомстве.

Российские специалисты связались с узбекскими коллегами для проведения технических переговоров, говорится в сообщении. Цель обращения состоит в том, чтобы разработать механизм, который обеспечит безопасные и стабильные поставки узбекской плодоовощной продукции на российский рынок.

Ранее 29 мая сообщалось о введении временных ограничений на ввоз овощей и фруктов от 10 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений. Говорилось также, что решение принято из-за участившихся случаев несоблюдения фитосанитарных норм при поставках продукции из Узбекистана в Россию.

Россельхознадзор 28 мая ввел ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники из Армении. В ведомстве подчеркнули, что с начала года при импорте продукции из Армении было выявлено 181 нарушение карантинных требований.

#Узбекистан #Россельхознадзор #продукты #поставки #овощи #фрукты
