МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: все места прямой военной угрозы РФ являются законными целями

Президент прокомментировал угрозы атак на военные объекты и силы ПВО в Калининградской области.
Владимир Рубанов 29-05-2026 19:49
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Россия может рассматривать как законные цели любые территории, откуда исходит угроза ее безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в ответ на вопрос о возможности запуска БПЛА с территории прибалтийских государств.

Кроме того, президент прокомментировал угрозы атак на военные объекты и силы ПВО в Калининградской области с территории Латвии.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», -подчеркнул глава государства.

Россия никогда не демонстрировала агрессии в отношении европейских стран, подчеркнул также Путин. Он назвал бредом заявления европейских политиков о готовности к конфликту с РФ. При этом динамика на поле боя позволяет Москве говорить о скором окончании конфликта на Украине, подчеркнул президент.

#Украина #беспилотники #Калининградская область #Европа #прибалтика #Владимир Путин #Латвия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 