Путин: все места прямой военной угрозы РФ являются законными целями

Россия может рассматривать как законные цели любые территории, откуда исходит угроза ее безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в ответ на вопрос о возможности запуска БПЛА с территории прибалтийских государств.

Кроме того, президент прокомментировал угрозы атак на военные объекты и силы ПВО в Калининградской области с территории Латвии.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», -подчеркнул глава государства.

Россия никогда не демонстрировала агрессии в отношении европейских стран, подчеркнул также Путин. Он назвал бредом заявления европейских политиков о готовности к конфликту с РФ. При этом динамика на поле боя позволяет Москве говорить о скором окончании конфликта на Украине, подчеркнул президент.