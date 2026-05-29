Лукашенко призвал Макрона «начать шевелиться»

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Эмманюэля Макрона стать мотором в деле мирного диалога и посетить Минск.
Ян Брацкий 29-05-2026 18:08
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорый приезд в Минск представителя французского лидера Эмманюэля Макрона для переговоров о нормализации отношений. Телефонная беседа между главами двух государств состоялась 24 мая. Называть фамилию визитера Лукашенко не стал, уточнив, что это абсолютно доверенный человек и он находится «в теме», передает агентство БелТА.

«Он мне говорит: "Господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?" Я говорю: "Пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо"», - рассказал подробности беседы Лукашенко.

Разговор Лукашенко и Макрона длился 1 час 40 минут. Стороны обсудили широкий круг вопросов, подробно остановились на ситуации вокруг Украины. Макрон упомянул о недавней совместной тренировке ядерных сил Москвы и Минска. Лукашенко призвал Макрона быть мотором мирного диалога и пригласил французского лидера приехать в Белоруссию и встретиться с ним и Владимиром Путиным. Макрон в шутку ответил, что не исключает такой встречи.

«Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого», - сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что не обращает внимания на «болтовню» из Киева, включая высказывания Владимира Зеленского о том, что Москва якобы может втянуть Минск в конфликт на Украине. Лукашенко еще раз подчеркнул, что Белоруссия вступит в конфликт, только если против республики будет совершена агрессия. При этом речь идет о совместной с Москвой обороне, подчеркнул он.

#Франция #белоруссия #Украина #макрон #переговоры #Лукашенко
