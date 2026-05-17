Лукашенко назвал болтовней заявления Зеленского и заявил, что не слушает Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на «болтовню» из Киева, включая высказывания Владимира Зеленского о том, что Москва якобы может втянуть Минск в конфликт на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть», - сказал Лукашенко журналистам.

Отвечая на вопрос о возможном втягивании Белоруссии в конфликт, Лукашенко подчеркнул, что это произойдет только в одном случае - если против республики будет совершена агрессия. Он напомним, что, как ранее заявлял президент России, два государства будут вместе защищать наше Отечество, на территории которого они расположены, подчеркнув, что речь идет о совместной обороне в случае нападения.

Лукашенко добавил, что украинский народ не стремится к конфликту с белорусским, поэтому Минск сделает все, чтобы этого не случилось.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что учения России и Белоруссии проводятся по плану совместной подготовки ВС. Также Белоусов вместе с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым вошел в состав участников первой совместной тренировки армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
















