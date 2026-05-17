МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко назвал болтовней заявления Зеленского и заявил, что не слушает Киев

Президент Белоруссии добавил, что украинский народ не стремится к конфликту с белорусским, поэтому Минск сделает все, чтобы этого не случилось.
Дарья Неяскина 22-05-2026 06:06
© Фото: Press Service of the President, XinHua, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на «болтовню» из Киева, включая высказывания Владимира Зеленского о том, что Москва якобы может втянуть Минск в конфликт на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть», - сказал Лукашенко журналистам.

Отвечая на вопрос о возможном втягивании Белоруссии в конфликт, Лукашенко подчеркнул, что это произойдет только в одном случае - если против республики будет совершена агрессия. Он напомним, что, как ранее заявлял президент России, два государства будут вместе защищать наше Отечество, на территории которого они расположены, подчеркнув, что речь идет о совместной обороне в случае нападения.

Лукашенко добавил, что украинский народ не стремится к конфликту с белорусским, поэтому Минск сделает все, чтобы этого не случилось.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что учения России и Белоруссии проводятся по плану совместной подготовки ВС. Также Белоусов вместе с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым вошел в состав участников первой совместной тренировки армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.








#в стране и мире #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Беларусь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 