Авиавласти РФ и Турции согласуют перевозки между странами к 16 июня

До 16 июня авиационные власти России и Турции проведут переговоры для согласования авиаперевозок между странами. Об этом сообщил Минтранс по итогам встречи заместителя министра Владимира Потешкина с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

Стороны обсудили ситуацию вокруг перевозчиков Air Anka и TailWind. Эти компании продали свои места туроператорам до конца октября, не имея разрешений на полеты в Россию после 25 мая. Это нарушило договоренности между авиационными ведомствами по летнему расписанию.

По итогам встречи туроператорам предписали организовать перелеты пассажиров на рейсах российских или одобренных турецких авиакомпаний. Программу полетов до 15-16 июня реализуют за счет замены Air Anka авиакомпаниями Turkish Airlines и Corendon.

Ранее из Турции в Россию доставили 655 человек, которые купили билеты на рейсы авиакомпании Air Anka. Из-за отмены этих рейсов пассажиров перевезли другие авиакомпании. Туристов доставили в города Сочи, Краснодар, Самара, Казань, Минеральные Воды и Екатеринбург.