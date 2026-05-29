Более 600 застрявших в Турции туристов вернулись в Россию

Туроператоры находятся на связи со своими клиентами и оказывают им всю необходимую помощь.
Виктория Бокий 29-05-2026 14:17
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Из Турции в Россию вывезли 655 туристов, которые бронировали рейсы авиакомпании Air Anka. Об этом сообщил 360.ru представитель одного из туроператоров.

Из-за того что рейсы Air Anka отменили, туристов доставили в РФ другие перевозчики. Отмечается, что путешественников привезли в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Минеральные Воды и Екатеринбург.

«На курорте за 28 мая осталось всего восемь человек, размещение которым продлили за счет туроператора», - рассказали телеканалу.

По словам представителя туроператора, он находится на связи с партнерами и оказывает своим клиентам всю необходимую помощь. Также он советует отдыхающим постоянно держать связь со своим гидом и ждать информацию по вылету.

Накануне вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал в разговоре со «Звездой», что пострадавшим от отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka продлят проживание в отелях и перебронируют билеты на другие даты. Известно, что ситуация с отменой рейсов коснулась около 2,1 тысячи туристов. Люди не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.

#Россия #Турция #туроператор #авиаперевозки #Air Anka
