Российские дроноводы поразили самоходку Paladin в зоне СВО

Российское оборонное ведомство сообщило о поражении самоходного артиллерийского орудия Paladin производства США в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет российского беспилотника.
Помимо этого в видео присутстсвуют эпизоды с поражением FPV-дронами вражеских беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов и элементов систем связи. Также досталось и украинским полевым пунктам хранения боеприпасов.
Отмечено, что кадры боевой работы предоставлены Испытательным центром перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили ЗРК FrankenSAM и в зоне спецоперации. Также они нанесли огневое поражение украинскому пункту временной дислокации и автомобилю врага.
