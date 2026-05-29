Российские дроноводы поразили самоходку Paladin в зоне СВО

Российское оборонное ведомство сообщило о поражении самоходного артиллерийского орудия Paladin производства США в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет российского беспилотника.

Помимо этого в видео присутстсвуют эпизоды с поражением FPV-дронами вражеских беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов и элементов систем связи. Также досталось и украинским полевым пунктам хранения боеприпасов.

Отмечено, что кадры боевой работы предоставлены Испытательным центром перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили ЗРК FrankenSAM и в зоне спецоперации. Также они нанесли огневое поражение украинскому пункту временной дислокации и автомобилю врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.