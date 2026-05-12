Дроноводы уничтожили ЗРК FrankenSAM и ПВД в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ударных беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», которые нанесли удары по военным объектам ВСУ в глубоком тылу противника.

На опубликованном видео сначала показан замаскированный у лесополосы гибридный зенитный ракетный комплекс FrankenSAM американо-украинского производства. Боевая машина скрыта среди деревьев рядом с дорогой. FPV-дрон стремительно выходит на атаку и поражает установку.

Также в объектив беспилотников попал автомобиль ВСУ, укрытый среди посадок. На кадрах видно, как оператор удерживает цель в перекрестии прицела, после чего дрон идет на сближение и наносит удар.

Отдельный эпизод демонстрирует обнаружение пункта временной дислокации украинских подразделений. С воздуха зафиксировано строение, используемое для размещения личного состава. После идентификации объекта беспилотник заходит на цель.

Кроме того, опубликованы кадры поражения вышки связи. Высокая металлическая конструкция снята тепловизионной камерой в ночное время - на фоне темной местности отчетливо выделяется сама мачта и оборудование связи. После наведения дрон поражает объект.

