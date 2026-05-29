В IIHF отреагировали на отмену решения о недопуске сборных России

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) будет принимать решение о допуске сборной России к играм под своей эгидой отдельно по каждому турниру, несмотря на решение дисциплинарного комитета аннулировать решение о недопуске сборных РФ. Об этом говорится на официальном сайте спортивной организации.

«В настоящее время Совет собирает всю необходимую информацию, а затем примет решение о допуске России к участию в будущих соревнованиях Международной федерации хоккея с шайбой в индивидуальном порядке», - говорится в заявлении.

Накануне дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В решении указано, что представленные IIHF аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения из соображений безопасности.

Министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев сообщил, что на последней конференции Федерации хоккея России было принято решение начать подготовку к судебным разбирательствам с IIHF. Теперь Международная федерация должна собрать руководящий орган и принять решение о допуске россиян к международным играм, уточнил Дегтярев.

Напомним, российские и белорусские хоккеисты были отстранены от международных игр в конце февраля 2022 года из-за событий на Украине. С тех пор санкции IIHF неоднократно продлевались. Федерация хоккея России подала апелляции в CAS на отказ IIHF допускать россиян на турниры.