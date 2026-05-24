IIHF аннулировала решение о недопуске россиян к хоккейному сезону-2026/27

В Международной федерации хоккея приняли решение о недостаточности оснований для продления отстранения сборной России от турниров под эгидой IIHF.
Ян Брацкий 28-05-2026 10:43
© Фото: Daniela Porcelli Keystone Press Agency Global Look Press

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборной России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», - написал министр.

На последней конференции Федерации хоккея России было принято решение начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF, напомнил он. Обращение в дисциплинарный комитет стало первым шагом. Теперь Международная федерация должна собрать руководящий орган и принять решение о допуске россиян к международным играм, сообщил Дегтярев.

Напомним, сборные России и Белоруссии по хоккею были отстранены от всех соревнований под эгидой IIHF в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Срок дисквалификации изначально был не определен.

Между тем, отсутствие сильнейшей сборной пагубно влияет на экономику хоккея и посещаемость игр. Это признали в Международной федерации бенди (FIB) - хоккея с мячом, где наша сборная традиционно считается главным фаворитом. Чемпионат мира по бенди 2027 года пришлось отменить. Отсутствие России серьезно ударило по экономике турнира.

