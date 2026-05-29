Сальдо заявил, что дроны ВСУ сбросили мины на трассу «Новороссия»

ВСУ дистанционно заминировали участок трассы «Новороссия», который проходит через границу Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, около 6 часов утра 29 мая вражеский дрон «Баба-яга» сбросил взрывные устройства. Мины были разбросаны по проезжей части и обочинам. Они срабатывают при движении, создавая смертельную угрозу для автомобилистов.

Водитель грузовика погиб на месте. Кроме того, повреждения получили несколько других автомобилей, перевозивших строительные блоки для объектов в Геническе.

Сейчас движение на этом участке трассы приостановлено. Специалисты занимаются разминированием территории.

Глава региона призвал водителей быть крайне осторожными на дорогах. Особенно важно обращать внимание на обочины и подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов нужно немедленно сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.

Ранее в Херсонской области ребенок на мопеде подорвался на мине. Это произошло в селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа.