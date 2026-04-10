В Херсонской области ребенок на мопеде подорвался на мине

В Херсонской области при наезде на мину погиб ребенок, и еще два человека пострадали от удара дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В своем канале на платформе Max он написал, что агрессия киевского режима привела к гибели несовершеннолетнего и ранению двоих взрослых.

Трагедия произошла в селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа. Мальчик 2011 года рождения ехал на мопеде, который наехал на мину. Подросток скончался на месте.

Кроме того, в селе Новая Маячка в результате удара беспилотника пострадали двое мужчин 1974 и 1979 годов рождения. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями они были госпитализированы.

Ранее во Владимирской области при атаке украинских беспилотников погибли три человека. Среди них оказался 7-летний ребенок.