Расчеты «Буков» группировки войск «Восток» отразили атаку дронов ВСУ

Начальник расчета отметил, что комплекс одинаково хорошо сбивает как дроны с ИИ, так и обычные БПЛА.
29-05-2026 16:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает от отражении атаки беспилотной авиации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Это сделали расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук». 

Российское оборонное ведомство отметило, что беспилотные летательные аппараты неприятеля своевременно обнаружили радиолокационные средства ЗРК. 

«Зенитчики взяли объекты на сопровождение и точными пусками ракет уничтожили их на безопасном расстоянии. В результате боевой работы сбиты разведывательные дроны типа "Шарк", а также ударные беспилотники "Рубака" и "Лютый"», - говорится в сообщении.

Начальник расчета с позывным Фил отметил, что враг, пытаясь подловить зенитчиков, постоянно меняет маршруты и тактику. Также противник применяет дроны, оснащенные искусственным интеллектом. Он подчеркнул, что при этом комплексу «Бук» все равно, оснащен ли летящий БПЛА искусственным интеллектом, или нет - он все равно будет обнаружен, захвачен и сбит.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» рассказал о боевой работе. Эти военнослужащие прикрывают войска на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ЗРК #Бук #спецоперация #группировка восток
