Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ

Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
29-05-2026 15:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Запад». При этом применялись авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

После успешной ликвидации намеченных целей летчики получили подтверждение от разведки. А затем экипаж благополучно вернулся на аэродром, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что летчики штурмовиков Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка запад
