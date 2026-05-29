Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Запад». При этом применялись авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

После успешной ликвидации намеченных целей летчики получили подтверждение от разведки. А затем экипаж благополучно вернулся на аэродром, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовиков Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты.

