Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Юг»

МО РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи нанесли удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг».

На опубликованных кадрах видно, как летчики работают на предельно малых высотах, минимизируя риск обнаружения радарами. Ракетные удары выполняются парами - два самолета синхронно выходят на цель, после чего производят пуски неуправляемых ракет и сразу уходят с курса.

После каждого вылета инженерно-технический состав оперативно обслуживает самолеты и готовит их к новым боевым заданиям, обеспечивая непрерывную работу штурмовой авиации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.