Небензя ответил на речь постпреда Украины в ООН пословицей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал новое выступление украинского коллеги Андрея Мельника поговоркой «на воре и шапка горит». Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Все это выглядело, как в русской поговорке "на воре и шапка горит"», - сказал Небензя.

Перед этим он также сказал, что «украинский постпред любит русские поговорки», поэтому Небензя «тоже позволит себе употребить одну» из них. Тем самым он прокомментировал выступление Мельника, взяв ответное слово, пишет Life.ru.

Небензя ранее заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске показала их моральный крах. Он объяснил, что в их политической картине мира дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв.

Кроме этого, он заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение.