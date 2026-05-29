Морпехи спасли груз из пожара после попадания вражеского дрона

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с бойцами из отдельной 40-й бригады морской пехоты. Они показали ему, как во время одного из выездов за предметами снабжения на квадроцикле в транспорт влетел украинский FPV-дрон.

Начался пожар, ценное для ведения боевых действий имущество начало гореть. Но на видео можно наблюдать, как морские пехотинцы оперативно среагировали и быстро потушили пламя заранее приготовленной для таких случаев бутылкой с водой, а также при помощи подручных средств.

Ранее корреспонденту Игорю Лапику показали боевую работу беспилотников «Скат» и «КУБ-2». Дроноводы продемонстрировали детектор, входящий в систему, которая бережет «Скат» от FPV-перехватчиков врага.

Как только он засекает присутствие дронов-камикадзе противника, беспилотник начинает маневрировать. Включается режим уворотов от вражеских БПЛА, что сильно повышает выживаемость таких аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.