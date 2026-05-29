МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпехи спасли груз из пожара после попадания вражеского дрона

Военнослужащие отдельной 40-й бригады морской пехоты везли груз бойцам на передний край.
Игорь Лапик 29-05-2026 14:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с бойцами из отдельной 40-й бригады морской пехоты. Они показали ему, как во время одного из выездов за предметами снабжения на квадроцикле в транспорт влетел украинский FPV-дрон.

Начался пожар, ценное для ведения боевых действий имущество начало гореть. Но на видео можно наблюдать, как морские пехотинцы оперативно среагировали и быстро потушили пламя заранее приготовленной для таких случаев бутылкой с водой, а также при помощи подручных средств.

Ранее корреспонденту Игорю Лапику показали боевую работу беспилотников «Скат» и «КУБ-2». Дроноводы продемонстрировали детектор, входящий в систему, которая бережет «Скат» от FPV-перехватчиков врага.

Как только он засекает присутствие дронов-камикадзе противника, беспилотник начинает маневрировать. Включается режим уворотов от вражеских БПЛА, что сильно повышает выживаемость таких аппаратов. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#пожар #морская пехота #наш эксклюзив #квадроцикл #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 