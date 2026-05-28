Дроноводы показали боевую работу беспилотников «Скат» и «КУБ-2»

Оператор и техник разведывательного ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск собирают беспилотник-разведчик под названием «Скат». БПЛА и внешне похож на ската, но у этого хищника в небе есть враги - это вражеские дроны-перехватчики. Для противодействия им установлен FPV-датчик, который срабатывает при приближении угрозы, и беспилотник начинает маневрировать, включается режим уворотов.

Когда все узлы и механизмы проверены, и дрон готов к боевой работе - наступает время произвести запуск. Это можно сделать двумя способами. С помощью пневматической пусковой установки. Или с помощью эластичной катапульты. «Скат» встает на крыло и быстро удаляется в глубокий тыл противника. В идеальных условиях может залететь на 100 километров. Очень тихий. Искать цели помогает отличная оптика - обзор 360 градусов, 33-кратный зум.

«"Скат" сейчас один из основных БПЛА-разведчиков. Показывает себя с наилучшей стороны во многих аспектах. Является лучшим. Постоянно модернизируется, добавляются в него новые функции, сам по себе простой в управлении, в сборке», - объясняет командир взвода БПЛА с позывным Береза.

В связке с разведчиком «Скатом» работает барражирующий боеприпас «КУБ-2». Он представляет собой продольный биплан с четырьмя крыльями и фюзеляжем квадратного сечения, в головной части которого установлена подвижная оптико-электронная станция. Боевой заряд в основном термобарический используется.

«КУБ-2» летит в район Дружковки. Ретранслятором для него выступает «Скат». И поэтому наш ударник спокойно может уничтожать цели в далеком тылу неприятеля. Вот кадры поражения техники ВСУ. А на этом видео дрон-камикадзе разносит пункт управления БПЛА националистов. Об преимуществе «КУБа» рассказал оператор с позывным Тимон.

«Самое главное, то, что у него появилась камера. У этих камер есть хороший зум - мы приближаем, находим цель. Если мы не уверены, то бишь, мы можем подлететь, подтвердить цель, рассмотреть, и уже на следующем заходе уничтожить, поразить эту цель», - рассказывает Тимон.

Командир взвода БПЛА с позывным Береза вспомнил, что максимальным расстоянием для боевой работы были 80 километров. Беспилотник долетел до населенного пункта Сергеевка, поразив там радиолокационную станцию вместе с артиллерийским орудием. Барражирующий боеприпас «КУБ-2» оснащен компьютерным зрением и обладает искусственным интеллектом.

«У "КУБ-2" есть такая функция, как захват цели. Он захватил эту цель и дальше не зависит там от оператора... То есть, если он за хватился за эту цель, то - связь есть, нету связи - он дальше уже сам дойдет до этой цели», - поясняет Тимон.

Операторы БПЛА поддерживают нашу пехоту, наступающую с юга на Дружковку на линии: Софиевка - Русин Яр - Степановка. И нарушают тыловую логистику врага, нанося удары в районе Райского и Старорайского. А также уничтожают с воздуха транспорт ВСУ, движущийся в районах Андреевки и Сергеевки. Через эти населенные пункты проходит стратегическая трасса противника, соединяющая Доброполье с Краматорском. Удары по этой логистической артерии сковывают снабжение противника на этом направлении.

«Для начала это вообще подвозы, смотрим по дорогам. То есть заезды, посадки. Также ловим противников на подвозе боеприпасов, продовольствия и так далее», - рассказал командир отделения БПЛА с позывным Грек.

Дрон «КУБ-2» показывает поразительную живучесть в полете. Остается целым даже после атаки вражеских FPV-охотников.

«Дрон подбили наш. На какое-то время связи не было. Ну, я думал, что уже потеряли... Минут через 10 поймали борт. Скажем, уже не такой четкой картинкой - мы спокойно дошли, навелись, захватили цель и поразили», - вспоминает Тимон.

Особый акцент операторы БПЛА «КУБ-2» делают на поражении тяжелой техники укронацистов. Ведут контрбатарейную борьбу. У них на пункте управления даже висят памятки с фотографиями и слабыми местами разных орудий артиллерии, танков и самоходок ВСУ. Хотя они уже выучили это на ежедневной практике.