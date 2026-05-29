ВСУ атаковали здание школы в Запорожской области

Также украинские дроны ударили по территории детского сада в Энергодаре.
Ян Брацкий 29-05-2026 14:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики атаковали здание школы в Запорожской области. Об инциденте и его последствиях сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы №3, повреждено остекление, пострадавших нет», - написал он в мессенджере «Макс».

Также украинские дроны ударили по территории детского сада в Энергодаре. Осколки посекли площадку для прогулок. К счастью, в момент обстрела на ней не играли дети. Всего за истекшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области погибли два человека, шестеро госпитализированы.

Неделю назад киевский режим нанес массированный удар по Энергодару и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. При этих ударах ВСУ активно использовали беспилотники, подчеркнул Балицкий. Прилеты были зафиксированы по зданию школы и администрации Энергодара, о пострадавших не сообщалось.

Ранее российский МИД предупредил украинские власти о подготовке Вооруженных сил нашей страны к нанесению системных ударов по центрам принятия решений, командным пунктам и объектам, работающим в интересах украинского ОПК. На Смоленской площади попросили иностранцев и дипломатов покинуть Киев, а его жителей - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

#ВСУ #дроны #запорожская область #энергодар #балицкий
