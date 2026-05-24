Туроператоры согласовывают вывоз из Турции застрявших пассажиров Air Anka

Ситуация с отменой рейсов авиакомпании Air Anka коснулась порядка 2,1 тысячи туристов, многие из которых не могут покинуть Турцию или вылететь на отдых.
Ян Брацкий 28-05-2026 16:18
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Пострадавшим от отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka продлят проживание в отелях и перебронируют билеты на другие даты. C отдыхающими напрямую работают туроператоры. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Air Anka выполняла рейсы в майские праздники по контрактам с туроператорами, но по решению авиационных властей эти контракты не были продлены, так как они ограничены сроком до 25 мая. Туроператоры предлагают туристам продление проживания за свой счет, перебронирование новых авиабилетов и перенос сроков поездки. По дальним датам рассматривается возврат денежных средств без штрафов, так как это туристические рейсы и продажа билетов на них отдельно от туристических пакетов не производилась», - объяснил Горин.

В настоящий момент ситуация с отменой рейсов коснулась порядка 2,1 тысячи туристов. Люди не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В этой ситуации отдыхающим предоставят подменные отели и альтернативные варианты перевозки с заменой дат.

«Между Россией и Турцией выполняется большое количество рейсов. В пик летнего сезона в неделю 1 250 рейсов российскими и турецкими авиакомпаниями. У авиакомпаний есть как долгосрочные, так и короткие доступы. Бывают разовые рейсы, бывают месячные разрешения. Все это компетенция авиационных властей наших двух стран», - подчеркнул Горин.

В Ассоциации туроператоров сообщили, что сейчас меняют условия по турам на рейсах Air Anka. Туристов, чьи рейсы затронули переносы и отмены, пересаживают на самолеты других перевозчиков или подбирают индивидуальные варианты. Отдыхающим рекомендуют следить за статусом в личных кабинетах и поддерживать связь со своими турагентами для оперативного решения вопросов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали о росте спроса на внутренний туризм на майские праздники. Этот вариант в целом уверенно доминирует на старте сезона. На путешествия внутри страны приходится около 75% всех бронирований. Лидером остался Краснодарский край. Если говорить про выездной сегмент, то основной спрос на Турцию, Египет, Китай и Вьетнам. Эти направления уверенно лидируют за счет прямых рейсов и комфортной инфраструктуры.

#Турция #отдых #РСТ #наш эксклюзив #АТОР #Air Anka
