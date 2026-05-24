Россия вошла в пятерку стран с самыми красивыми женщинами. Международный рейтинг опубликован на сайте World Population Review.

При формировании списка учитывались результаты международных конкурсов красоты, оценки экспертов и популярность представительниц прекрасной половины человечества разных национальностей в мире знаменитостей.

Лидером рейтинга мировых красавиц стала Колумбия. Второе и третье места заняли Польша и Греция соответственно. Россия обосновалась на четвертой позиции, а замкнули пятерку самых обаятельных и привлекательных девушки из Чехии.

Ранее в Таиланде подвели итоги 74-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница Мексики Фатима Бош. Первой вице-мисс стала участница из страны-хозяйки конкурса Правинар Синг. Участницы из Венесуэлы, Филипинн и Кот-д'Ивуара вошли в пятерку лучших. Всего в конкурсе участвовали девушки из 136 стран, что стало рекордным количеством за всю его историю.