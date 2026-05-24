МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия вошла в пятерку стран с самыми красивыми женщинами

При формировании списка учитывались результаты международных конкурсов красоты, популярность в мире знаменитостей и оценки экспертов.
Ян Брацкий 29-05-2026 13:21
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Россия вошла в пятерку стран с самыми красивыми женщинами. Международный рейтинг опубликован на сайте World Population Review.

При формировании списка учитывались результаты международных конкурсов красоты, оценки экспертов и популярность представительниц прекрасной половины человечества разных национальностей в мире знаменитостей.

Лидером рейтинга мировых красавиц стала Колумбия. Второе и третье места заняли Польша и Греция соответственно. Россия обосновалась на четвертой позиции, а замкнули пятерку самых обаятельных и привлекательных девушки из Чехии.

Ранее в Таиланде подвели итоги 74-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница Мексики Фатима Бош. Первой вице-мисс стала участница из страны-хозяйки конкурса Правинар Синг. Участницы из Венесуэлы, Филипинн и Кот-д'Ивуара вошли в пятерку лучших. Всего в конкурсе участвовали девушки из 136 стран, что стало рекордным количеством за всю его  историю.

#Россия #Рейтинг #Красота #«Мисс Вселенная»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 