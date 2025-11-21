Представительница Мексики завоевала титул «Мисс Вселенная» в Таиланде

В Таиланде подвели итоги 74-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», победительницей стала представительница Мексики Фатима Бош.

«В пятницу в Таиланде "Мисс Мексика" Фатима Бош была коронована как новая "Мисс Вселенная", ознаменовав собой завершение исключительно скандального сезона конкурсов красоты», - сообщил телеканал BBC.

Представительница Таиланда Правинар Синг получила титул первой вице-мисс конкурса. Она свободно разговаривает на русском языке. Участницы из Венесуэлы, с Филиппин и из Кот-д'Ивуара вошли в пятерку лучших.

Россиянка и обладательница титула «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза не вошла в число 30 финалисток. Всего в конкурсе участвовали девушки из 136 стран, что стало рекордным количеством за всю его историю. «Мисс Вселенная» проходит на территории Таиланда уже в четвертый раз.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.