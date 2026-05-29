Белоусов: освобождение Новоподгородного создает условия для продвижения ГрВ «Центр»

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что в упорных боях с противником военнослужащие полка, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг.
29-05-2026 12:46
© Фото: Минобороны России

Освобождение населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области создало условия для дальнейшего продвижения группировки войск «Центр». Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка.

Как сообщили в Минобороны РФ, глава ведомства направил командованию и личному составу полка поздравительную телеграмму после взятия населенного пункта. Белоусов отметил, что во время боев военнослужащие проявили храбрость, самоотверженность и профессионализм. По его словам, противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

«Вы освободили от врага населенный пункт Новоподгородное, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», - сказано в поздравительной телеграмме.

Министр также поблагодарил бойцов за выполнение воинского долга и выразил уверенность, что их действия и дальше будут способствовать обеспечению безопасности российских рубежей. 433-й гвардейский мотострелковый полк действует в составе группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #Андрей Белоусов #Продвижение #освобождения
