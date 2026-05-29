В Румынии 11 солдат получили травмы после столкновения трех БТР

Вероятной причиной аварии могло стать несоблюдение безопасной дистанции между бронетехникой в колонне.
Ян Брацкий 29-05-2026 11:08
© Фото: US Joint Staff via Globallookpress.com

Одиннадцать румынских военнослужащих получили травмы в результате столкновения трех бронетранспортеров на северо-западе страны. Инцидент произошел в уезде Сэлаж во время движения колонны боевой техники, сообщает агентство Agerpres.

Пострадавших военных госпитализировали. Вероятной причиной аварии могло стать несоблюдение безопасной дистанции между транспортом.

«Водители военной техники, попавшей в аварию, были проверены алкотестером, результаты были отрицательные», - говорится в сообщении.

После случившегося румынский инспекторат по чрезвычайным ситуациям объявил общую тревогу. К месту столкновения бронетранспортеров направили восемь машин скорой медицинской помощи, спасателей и вертолет. О состоянии пострадавших военных не сообщается, техника получила незначительные повреждения.

Похожий случай, но с более трагичным финалом, произошел на юго-востоке Австралии, где в ходе учений погиб один военнослужащий. Его тело извлекли из-под автомобиля, который перевернулся. Еще двое участников маневров пострадали, их эвакуировали в госпиталь на вертолете.

#в стране и мире #учения #БТР #Румыния #ДТП
