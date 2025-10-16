МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ABC: военнослужащий погиб на учениях в Австралии

Военнослужащий погиб в результате переворота транспортного средства.
Екатерина Пономарева 2025-10-16 06:20:04
© Фото: Spc.Maria/Garcia Us Army, Global Look Press

На юго-востоке Австралии погиб солдат вооруженных сил в ходе учений. Два его сослуживца пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление австралийского минобороны.

«Австралийский солдат погиб в результате переворота транспортного средства во время учений на севере провинции Квинсленд», - написано в сообщении.

На место аварии прибыли врачи и вертолет скорой помощи. Однако они не смогли спасти солдата, он погиб на месте. Медики госпитализировали двух пострадавших военных.

Ранее в Норвегии во время военных учений пропали десять солдат у границы с Россией. По данным телеканала TV2, солдаты отрабатывали навыки незаметности. Всех военнослужащих нашли живыми. Оказание медицинской помощи не потребовалось.

#учения #военные #австралия #солдаты
