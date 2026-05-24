Курсанты ТВВИКУ отработали подрывы мин с помощью дронов-камикадзе

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища отработали подрывы целей с помощью дронов-камикадзе. Как рассказал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин, обучение будущих военных инженеров все активнее строят с учетом опыта спецоперации и применения современных беспилотников.

Будущих офицеров учат точно подводить беспилотники к цели, контролируя скорость и высоту полета. Кроме того, курсанты продемонстрировали работу сетей из детонирующего шнура. Во время таких подрывов десятки тротиловых шашек должны сработать практически одновременно - с интервалом около полутора секунд. Военные инструкторы отмечают, что подобные навыки остаются базой инженерного дела и требуют серьезной практической подготовки.

Среди курсантов училища немало участников спецоперации. Один из них - разведчик с позывным Клим, награжденный медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и Георгиевским крестом.

«Практические занятия проводятся в училище. Инженерные заграждения, взрывное дело... Ребята учат нужным вещам, потому что минная обстановка сложная сейчас, каждый день что-то новое вносится», - пояснил Ким.

Многие преподаватели ТВВИКУ также имеют боевой опыт, полученный в зоне спецоперации и других конфликтах. На базе училища также прошел финальный этап универсиады среди студентов военных инженерных кафедр. Участники преодолевали водные преграды, проходили заминированные участки и управляли FPV-дронами на скорость и точность.

В соревнованиях участвовали команды из Москвы, Владивостока, Омска, Ростова-на-Дону и других городов. Победу одержали студенты Тюменского государственного университета. Организаторы подчеркивают, что главная задача таких соревнований - дать студентам практические навыки работы с современной военной техникой и беспилотными системами с учетом опыта СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.