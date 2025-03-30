Форменное надувательство: в ТВВИКУ показали, как имитируют военную технику

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища показали, как «надувают» военную технику форменным имитатором. Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров со съемочной группой провел неделю в ТВВИКУ и показал, как бойцы одного из главных инженерных вузов страны отрабатывают маскировку и создание ложных позиций артиллерии и бронетехники.

Сейчас с помощью генератора, насоса и пары рук можно буквально надуть копию практически любого вида вооружения или военной техники. Например, выполненный из ткани вертолет Ми-8 с лопастями.

В ТВВИКУ курсанты отрабатывают, в частности, «строительство» танка Т-72. При помощи изменения габаритов, конструкция может превращаться в БТР или БМП.

«За счет нагрева панелей мы даем тепловой демаскирующий признак», - объяснил профессор кафедры войскового строительства Тюменского ВВИКУ.

По его словам, комплексный имитатор техники объединяет в себе тепловой, оптический и радиолокационный диапазон. Тепловой эффект достигается за счет теплоизлучателей, которые работают на электрогенераторе, радиолокационный - за счет радиоотражающего слоя из фольги, и оптика - за счет маски и самого каркаса, имитирующего габариты военной техники.

Смотрите программу «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске «ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск» зрителям покажут как курсанты одного из главных инженерных вузов страны, под руководством преподавателей, прошедших СВО, осваивают новейшие методы дистанционного минирования с квадроциклов, отрабатывают маскировку и создание ложных позиций артиллерии и бронетехники.