Кремль поприветствовал решение Мадьяра отказаться от передачи оружия Киеву

Пресс-секретарь президента России заявил, что мир наступит быстрее, если Украине перестанут поставлять оружие.
Виктория Бокий 29-05-2026 11:26
© Фото: IMAGO, Isabelle Ouvrard, Globallookpress

В Кремле позитивно отреагировали на решение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказаться от поставок оружия Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позитивно, конечно же позитивно, если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что мир наступит быстрее, если все государства-партнеры Украины перестанут поставлять оружие Киеву.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что Венгрия по-прежнему не будет поставлять вооружения и военную технику Украине. После этого он добавил, что его страна «вновь станет надежным партнером самого сильного военно-оборонного альянса в мире», говоря о НАТО.

#оружие #Украина #Кремль #Венгрия #Дмитрий Песков #поставки #петер мадьяр
