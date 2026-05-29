Синоптик заявил о финале «холодного вторжения» в столичном регионе

В Москве ожидается еще одна холодная ночь, после чего начнет теплеть.
Виктория Бокий 29-05-2026 11:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В столичном регионе «холодное вторжение» подходит к своему финалу. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Со слов синоптика, осталось пережить последнюю холодную ночь. После этого начнет постепенно теплеть.

«Холодное вторжение подходит к своему финалу, и жителям ЦФО в целом, и столичного региона в частности, осталось пережить последнюю холодную ночь. По нашим прогнозам, ближайшей ночью возможны небольшие дожди, к утру местами очаги туманов, а минимум составит +1…+6°», - говорится в сообщении.

Что касается прошедшей ночи, то она, со слов специалиста, стала очень холодной. В столице, по данным метеостанции на ВДНХ, минимум составил +5,3°, что примерно на пять градусов ниже ночной климатической нормы.

«Это самая холодная ночь нынешнего полярного вторжения, но в этом мае были две еще более холодные ночи», - добавил Леус.

На других московских метеостанциях минимальная температура воздуха менялась от +4,8° до +6,4°. В Новой Москве температура опустилась до +4,7°.В Подмосковье ночью холоднее всего было в Шаховской, там столбики термометров опускались до +2,9°.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей, что холодная погода продержится в столице до конца весны. С его слов, потепление ожидается с приходом лета.

