Москвичей предупредили, что холодная погода продержится до конца весны

Температура воздуха не поднимется выше +14 градусов.
Виктория Бокий 27-05-2026 08:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

По-осеннему холодная погода продержится в Москве до конца весны. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, температура воздуха днем не поднимется выше +14 градусов, а по ночам будет от +1 до +6 градусов. Ожидаются ежедневные кратковременные дожди.

«Кратковременные дожди с общим количеством осадков до пяти-шести литров воды на квадратный метр. Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+14, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы», - поделился Тишковец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столицу вернется тепло. По ее словам, солнечная погода придет в Москву с началом лета.

#Москва #Погода #Весна #Евгений Тишковец #холод
