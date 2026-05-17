МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мадьяр: по окончании конфликта на Украине ЕС вернется к закупкам газа из России

По его словам, из-за конкурентоспособности и географического положения газ из РФ дешевле.
Вероника Левшина 22-05-2026 01:03
© Фото: IMAGO, Isabelle Ouvrard, Global Look Press

Страны Евросоюза продолжат закупать газ из РФ после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita.

«Я думаю, что после окончания войны весь Европейский Союз вернется к закупке российского газа, потому что он дешевле», - отметил Мадьяр.

По его словам, это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением. Венгерский премьер уточнил, что он не может предсказать все и это лишь его предположение.

Накануне стало известно, что Евросоюз уже потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов. Отмечается, что европейская экономика продолжает нести значительные убытки из-за разрыва торгово-экономических связей с Россией, подрыва «Северных потоков» и односторонних эмбарго на закупки сырья.

#Украина #евросоюз #Венгрия #российский газ #Мадьяр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 