Страны Евросоюза продолжат закупать газ из РФ после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita.

«Я думаю, что после окончания войны весь Европейский Союз вернется к закупке российского газа, потому что он дешевле», - отметил Мадьяр.

По его словам, это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением. Венгерский премьер уточнил, что он не может предсказать все и это лишь его предположение.

Накануне стало известно, что Евросоюз уже потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов. Отмечается, что европейская экономика продолжает нести значительные убытки из-за разрыва торгово-экономических связей с Россией, подрыва «Северных потоков» и односторонних эмбарго на закупки сырья.