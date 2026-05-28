Здание областного суда повреждено при атаке БПЛА в Нижнем Новгороде

Из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область повреждения получило здание областного суда. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда», - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся специалисты экстренных спецслужб. Работа ПВО, по данным главы региона, продолжается. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Украинские боевики продолжают зверские и преднамеренные удары по мирному населению. Накануне беспилотники врага атаковали несколько гражданских целей, в том числе здание гимназии в Сватово в ЛНР. В результате атаки повреждения получил гражданский автомобиль. Один человек погиб и двое пострадали.