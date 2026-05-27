Пасечник: украинский БПЛА атаковал здание гимназии в Сватово

Кроме того, дрон ударил по автомобилю, погиб человек.
Владимир Рубанов 27-05-2026 19:23
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости. Архивное фото

Украинские беспилотники атаковали несколько гражданских целей в ЛНР, включая здание гимназии. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

В Сватово в результате удара был поврежден гражданский автомобиль. Погиб 51-летний мужчина. Двое других пострадавших, женщина и мужчина, получили травмы. Им оказывают медицинскую помощь.

В результате другой атаки было повреждено здание Сватовской гимназии №7. Удар пришелся по крыше. В момент происшествия в здании не было детей.

В Северодонецке три человека получили ранения. Атака была направлена на автомобиль и здание одного из коммунальных предприятий. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате ударов нескольких дронов произошли взрывы, которые привели к частичному обрушению стен и перекрытий. В результате погиб 21 студент. 

#Украина #беспилотники #ВСУ #ЛНР #Леонид Пасечник #атака #гимназия
