Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его», – говорится в сообщении.

Публикация Луны стала ответом на пост Зеленского, где он написал, что отправил американскому президенту Дональду Трампу и конгрессу письмо. В этом сообщении он указал, что попросил нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

Анна Паулина Луна также напомнила Зеленскому об отказе от выборов на Украине. Помимо этого, она указала, что ранее он уже перенаправлял выделенные США деньги на предвыборную кампанию Джо Байдена.

Ранее конгрессвумен заявляла, что в США идет скоординированная кампания, направленная на усиление напряженности в отношениях с Россией. Тогда она отметила, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой о мире, и выразила уверенность, что никто не сможет помешать этому процессу.